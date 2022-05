Raphael LAMIELLE

Artiste libre - Peinture & Performance.



Me contacter sur Viadéo, oui mais pas sérieux , s'abstenir ...

La prise de contact via les réseaux sociaux est une action simple mais qui doit avoir du sens.

Pleinement consacré à mon activité d'artiste peintre, je suis disposé à entrer en contact avec des gens sérieux et désireux d'aller vers le concret. J'accepte volontiers toute demande de contact susceptible d'aboutir sur une collaboration professionnelle, ou, avec l'idée d'une vraie rencontre.



Mon travail d'atelier (Rambouillet 78 Yvelines):



J'accueille avec plaisir les visiteurs désireux de découvrir ma peinture en direct à l'atelier.

Prise de rendez-vous possible



Mes prestations:



Animation picturale événementiel (Happening):

Création graphique tout support



Au service du particulier ou de l'entreprise, je vous accompagne et travaille avec vous dans l'élaboration de votre projet artistique: évènementiel, animation picturale de soirée d'entreprise, soirée VIP, collaboration architecte d'intérieur, coaching... Je réalise des études personnalisées, adaptées et sans engagement !



Je propose mes services d’artiste peintre concepteur d’image pour relooking et habillage graphique de votre surface de bureau, de votre hall d’accueil, de votre espace de vie…



Mais aussi, je vous accompagne pour une formule unique et originale d’happening peinture à l'occasion de votre évènementiel, (Inauguration, soirée VIP, soirée d'entreprise, lancement de produit, animation salon)!

« Happening peinture » « Action Painting » « Performance », c'est quoi ?

C'est la réalisation en direct et en public d'une œuvre se déclinant en un ou plusieurs tableaux disposés sur le lieu que vous avez choisi à l'occasion d'une manifestation évènementielle.

Tout se passe devant vous dans un temps déterminé, la peinture parfois monumentale doit trouver son équilibre en quelques étapes. Vous devenez les témoins privilégiés d’une œuvre créée devant vous, d’une performance en direct ! Vous êtes par la suite propriétaire de cette œuvre originale !



Enfin, le « coaching picturale » est une alternative différente qui permettra à vos équipes opérationnelles d’élaborer puis de réaliser un projet d’un autre genre : une composition peinte sur toile ou autre support. Travailler ensemble pour occuper une surface avec des formes ou des représentations directement ou indirectement liées à votre métier, à un produit, ou plus simplement, une expression visuelle qui leur permettra de dire autrement qui ils sont, comment ils fédèrent leur énergie ou leur savoir-faire. Cette expérience originale mettra en avant leur sens du partage, leur créativité et la pertinence de leur organisation au travers d’une expérience à la fois ludique et réfléchie.



Si vous êtes en recherche d'idées nouvelles, si vous souhaitez en savoir plus, alors, entrons en contact !



Au plaisir de partager ensemble un moment de créativité qui vous ressemblera !



Mes compétences :

création

artiste

Art

peinture

Graphisme

performance

Communication

Dessin

Illustration

Connaissances du monde de l'entreprise

Réactivité

Disponibilité