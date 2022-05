Raphaël LARIE

Uzétien âgé de 31 ans, j'ai fait les premières parties de Michael Jones, du Collectif Métissé ainsi que de Manau et ce devant plusieurs milliers de spectateurs.



Auteur compositeur et interprète j'ai mis du temps pour en arriver là car autrefois, j'étais un poupon qui faisait « Non, non, non, non ! » Cuisinier de formation, et chanteur à l'occasion, la vingtaine passée, je n'ai pas hésité à décliner l'offre de Roland Vincent, celui-là même qui a écrit de nombreux textes à Michel Delpech. « Il voulait produire une de mes chansons humoristiques dont je n'étais pas très fier. J'ai donc refusé. » Même réponse pour une productrice de MK2 qui voulait faire du Sudiste une star parisienne. « À ce moment-là, je formais un duo avec mon frère. Elle ne voulait que moi. J'ai dit non ! » Loyauté ou inconscience ? « J'ai peut-être manqué un peu de courage mais je suis quelqu'un qui a toujours fonctionné à l'intuition... »



Alors J'ai continué à écrire mes textes dans mon coin et chante en solo ou en groupe sur de petites scènes, après mes heures de travail dans mon ancien restaurant à Uzès ou au Café où j'étais barman il y a encore six mois de cela. « Lorsque j'écris, je deviens schizophrène, c'est comme si je n'étais plus moi-même. Guitare à la main, je compose des notes, puis je lance une première phrase. J'aime écrire sur des métiers improbables, je les imagine et j'essaie d'en donner une autre vision. » Mais au delà de raconter une histoire, je joue avec les mots, m'amuse avec la langue française pour donner un ton humoristique à mes textes « sans faire du Boby Lapointe. »



Mes compétences :

Auteur

Auteur compositeur

Compositeur

Interprète

Spectacle

Composition