Raphaël LAURENT

Actuellement titulaire du BTS Communication, je recherche une alternance en Communication pour intégrer un Bachelor 3 Responsable Communication à Nantes. Intéressé depuis toujours par cet univers, ma maîtrise informatique et mon goût pour l'art et les médias me permettent d'être efficace dans mes productions. Curieux et motivé, mes compétences ne demandent plus qu'à être exploitées !



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Ecoute

Adobe Premiere Pro

Aisance relationelle

Adobe Photoshop

Facebook

Microsoft Office

Ableton Live

Google Sketchup

Communication écrite

Guitare