Raphael LAURETTE

Je suis contremaître au seins du service de maintenance de Vallourec Saint saulve. Je gère 15 personnes dans differents domaines d'activité (maintenance,production,logistique). Je suis autonome, organisé et sérieux dans mon travail.



Mes compétences :

Permis caces 2 et 3

Soudure et decoupe oxycoupage

Management

Sauveteur secouriste du travail

Titre d'habilitation electrique BR,BC,B2V

Relationnel

Rigueur

Créativité

Autonomie professionnelle

Assiduité

Pneumatique

Automatisme

Mécanique

Électricité industrielle

Hydraulique