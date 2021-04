Raphaël - Ledoux FONGANG

Ingénieur diplômé de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé.

ACA (Alfresco Certified Administrator)

ACE (Alfresco Certified Engineer)

OCJP (Oracle Certified Professionnal, Java Programmer SE 6),

ITLv3 (IT Library v3),

CAPM(Certified Associate in Project Management).

MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist ),



J'aime faire partir des équipes de travail, en d'autres termes je préfère le travail en groupe.

Je suis un abonné des dernières sorties technologiques.



Mes compétences :

Java/j2ee

Informatique

Javascript

Ajax

Développeur

PHP

Merise

Ingénieur

Base de données

C#

Liferay

UML 2.0

Alfresco ECM

OpenERP