Raphael LENCREROT

Après avoir effectué mes classes préparatoires aux grandes écoles,

j'ai naturellement suivi un cursus école d'ingénieur à l'Ecole Centrale Marseille (nouvelle dénomination de l'EGIM). J'ai souhaité consolider mon background scientifique en effectuant une Thèse doctorale en physique et sciences de la matière au sein de l'Institut Fresnel (CNRS). Cette thèse m'a permis d'approfondir mes connaissances en science computing en particulier sur des méthodes de type éléments finis, et optimisation numérique associée aux problèmes inverses, problèmes de minimisation non linéaires.

Aujourd'hui je suis ingénieur numéricien pour le Groupe pétrolier Total.



Mes compétences :

Chef de projet

Éléments finis

Finance

Finance quantitative

Optimisation

Optimisation numérique

Recherche

Recherche et Développement