Raphael LEVEILLE

As captain TRI on ATR all series until 600, I am fully avaibable for any simulator training as instructor, technical flight or ferry for the time being. Also i could be ready for any ATR expertise, technical and demonstration flight.

I am working with a very reactive and efficiant team.



My next step and aim is a captain jet upgrade position.





Je suis disponible pour des vols techniques, convoyages assistance aux cies, simulateur, avec une équipe de collégues très compétent sur l'ATR.



Je serai intéressé par la possibilité de faire du jet



Mes compétences :

instruction ATR