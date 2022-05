Raphaël LEVRON

Sérieux, dynamique et passionné, j’ai un esprit d’initiative et suis capable de travailler en équipe. Mes compétences en communication m’ont permises des adaptations rapides à diverses situations tant dans un cadre professionnel que personnel. Je cherche à enrichir mon parcours dans les secteurs de l’événementiel et des relations avec les publics.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Microsoft Exel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Adobe Lightroom