Raphael LITTNER

Bonjour , je me présente Raphael. Je suis âgé de 22 ans et je vis en France prés de Strasbourg, ma formation initiale a étais orienté vers l'Hôtellerie-Restauration. Mais après plusieurs expérience plus que gratifiante, je me suis ré-orienté vers un métier vers lequel j'ai toujours eu une grande attirance. Le métier de commerciale que approfondie depuis plusieurs mois, je ne suis que au début de ma "carrière" si l'ont peut appeler ça ainsi, mais j'ai l'envie et les capacité pour devenir un bon commercial. Pour ceux j'aimerai avoir une expérience a l'étranger pour parfaire ma formation. Si vous rechercher un commercial, je serais heureux de vous lire, et de vous répondre avec intérêt. Cordialement.