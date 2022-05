Je m’appelle Raphaël Llorente, j’ai 21 ans et je suis étudiant dans le domaine de la communication.



Je viens d'obtenir mon BTS Communication et je suis admis en licence professionnelle «Gestionnaire de contenus numériques et stratégie web" à l’IUT de Bobigny pour la rentrée 2015/2016. Je suis donc à la recherche d’un contrat d’apprentissage.



J'ai choisi cette formation en alternance, car elle est selon moi un moyen efficace de mettre en pratique et approfondir mes connaissances, tout en me permettant également d’entrer dans la vie active.



Passionné par le graphisme et les nouvelles technologies du web, je souhaite évoluer vers ces secteurs et m’y accomplir professionnellement.



Mes compétences :

Rédaction

Graphisme

Détermination

Aisance relationelle

Dynamique