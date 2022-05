Raphael LT.

Actuellement en recherche de mission.



Métal leader pour TOTAL EP CONGO en offshore FPU Likouf (Janvier 2016 à Avril 2017)



 Suivi des travaux et rédaction rapports piping /structures.

 Validation et ouverture sur site des permis de travail.



Superviseur travaux pour TOTAL EP CONGO en Offshore FPU Alima (Août 2016 à Décembre 2016)



 Supervision travaux en simops, PVV et structures. sur le FPU ALIMA.



Préparateur/superviseur shut down pour Iteam MOHO au Congo (Janvier 2015 à Juillet 2016)



 Préparation des Job Card tie-in tuyauterie pour l’arrêt FPU ALIMA.

 Rédaction permis de travail.

 Survey des opérations à réaliser

o Tuyauterie/échafaudage/instrum.

 Réalisation des procédures de levage.

 Supervision des travaux tuyauteries pendant les arrêts.

 Remonter des avancements.



Superviseur travaux pour TOTAL EP GABON en Offshore (Février 2012 à Août 2014)



 Supervision des travaux de remise en état des plateformes TORPILLE / GRONDIN.

 Rédaction permis de travail.

 Coordination des corps de métiers pour la réfection des plateformes

o Structure/tuyauterie/échafaudage/électricité/peinture.

 Supervision des travaux sur les arrêts TORPILLE/GRONDIN/ANGUILLE.

 Animation et organisation des réunions travaux et préparation d’arrêt sur le champ de GRONDIN.



Conducteur de travaux pour EIFFEL INDUSTRIE (Février 2007 à Janvier 2012)



 Gestion et organisation des travaux tuyauteries sur les arrêts de la raffinerie de DONGES (Alkilation,RR,FCC).

 Gestion et organisation de travaux neufs en tuyauterie (Raffinerie de DONGES,EDF Cordemais,YARA,dépôt pétrolier,CARGILL).

 Rédaction dossier constructeur tuyauterie.

 Prise de côtes et réalisation isométriques (manuel et informatique).



PREPARATEUR TUYAUTERIE pour STSI GABON (Octobre 2006 à Janvier 2007)



 Préparation de chantier.

 Prise de côtes et réalisation isométriques (manuel et informatique).

 Suivi de fabrication en atelier.



SUPERVISEUR TUYAUTERIE pour les Chantiers de l’Atlantique (Avril 2006 à Juillet 2006)



 Réception réseau tuyauterie.

 Vente à l’armateur réseau tuyauterie.



DIRECTEUR TECHNIQUE pour la société METALU LECONTE. (Mai 2004 à Décembre 2005)



 Chiffrage.

 Organisation et gestion chantier tuyauterie et chaudronnerie.

 Gestion du personnel (20pax).



TECHNICIEN en tuyauteries industrielles pour la société ETCM IDF. (Septembre 2002 à Mars 2004)



 Etude d’appel d’offres.

 Consultation sous-traitant.

 Suivi des avancements et gestion des travaux supplémentaires.



PROFESSEUR CONTRACTUEL en structures métalliques pour l’éducation nationale. (Septembre 1999 à Août 2002)



 Formation de BEP / CAP / BAC PRO en structures métalliques.



CHAUDRONNIER pour la société GTIM (Janvier 1997 à Août 1999)



 Fabrication châssis et cuve sous pression (Echangeur/Séparateur).



SERRURRIER METALLIER pour la société PERNES. (Juillet 1994 à Décembre 1996)



 Fabrication, pose de rambardes et escaliers métalliques pour particuliers.





INTERIMAIRE pour les sociétés ADIA/ECCO/SOGICA/SIM. (1992 à 1994)



- Monteur tuyauteur au CHANTIER DE L’ATLANTIQUE.

- Charpentier fer au CHANTIER DE L’ATLANTIQUE.

- Monteur tuyauteur à la RAFFINERIE DE DONGES.

- Soudeur TIG ALU pour la société DUARIB.

- Conducteur d’engins pour la société GTM.

- Chaudronnier pour la société SOGEMI.



Mes compétences :

Chiffrage

CODETI

DESP

Dossiers réglementaires

Électrique

Offshore

Seveso