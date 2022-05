Raphael MAGUER

Mes compétences (logiciels maitrisés) :



DAO électrique :

- See Electrical Expert (niveau administrateur),

- Caneco (niveau utilisateur),

- Autocad (niveau utilisateur).





Automatisme :

- Schneider (Zeliosoft, PL707, PL7-Pro, Twidosoft, XBTL1000),

- Siemens (Logosoft, Micro-WIN, STEP7, WinCC Flex),

- Omron (CX-Programmer, NS Designer),

- Moeller (Easysoft, Sucosoft S40, MI4-CFG),

- Allen-Bradley (RS-Logix 500),

- Crouzet (M3 Soft),

- Kep (EasyBuilder),

- Exor UniOP (Designer),

- Unitronics (VisiLogic),

- Mitsubishi[Beijer] (E-Designer),

- Pilz (PNOZmulti Configurator).





Informatique Industrielle / Informatique :

- C, C++,

- Labview,

- programmation VBA (pack office).





GPAO (Gestion de production) :

- Clipper.





Bureautique :

- logiciels office (Word, Excel, Accès, Visio, Publisher),

- logiciels open-office,

- Indesign.



