Raphael MAGUEUR

Je recherche à mettre mon Expérience (plus de 10ans) et mes Compétences en REDACTION TECHNIQUE et SUIVI DE PROJET en application dans les domaines que j'apprécie particulièrement, tel que :

- la mécanique,

- le transport,

- l'informatique,

- finance et gestion.



Les outils que je maitrise ou que je suis à même d'utiliser :

- Rédaction : suite Office, framemaker, Interleaf, éditeur xml (epic)

- Graphisme (et dessin technique): photoshop, gimp, illustrator, autocad, catia (notion)

- Gestion de projet : Microsoft project

- Système documentaire : SIL (système propriétaire), Documentum (notion)

- CMS : Joomla

- Programmations : php, sql (mysql), web (html, xml, css, jquery, javascript), C, Qt (notion)



Je suis actuellement dans une société de service, ce qui me permet de découvrir divers domaines pour exercer une activité qui me passionne.



Mes compétences :

Informatique documentaire

Rédaction technique

Robotique

Programmation informatique

Graphisme et illustration