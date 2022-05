Raphaël MANCHON

IBMi : Expert sur les environnements IBMi matériels (xSeries, POWER 5/6/7, BladeCenter S/H, Pureflex), OS (AIX, AS400, VIOS, Linux) et logiciels (BRMS, ARCAD, QuickEDD, iCluster, Director, MQSeries, ...).

Analyses de performances, consolidation, migration, supervision, évolution, DRP, Live Partition Mobility



Vmware : Bonnes connaissances ESX, vSphere, vCenter, P2V, HA



Windows : Bonnes connaissances Windows server (NT = > 2012), DNS, DHCP, Active Directory et OS client (Xp = > 8.1)



Stockage : Expertise baies IBM Storwize/DS, DRP, FlashCopy, réplication, SAN, Zoning



Sauvegardes : Veeam, BRMS, Acronis



Cloud : IBM Smart Cloud Entry



Gestion de projets de l'avant vente à la mise en production.



Certifié POWER7 et PureFlex



Mes compétences :

Administration système

Gestion de projet

Stockage

Microsoft Windows Server

As400

Linux

AIX

VMware