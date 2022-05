Raphael MARTINON

Responsable Technique Arthesis Diffusion



Compétences :



Gestion de projets,

Mission Bureau Etude

Assistance AMO

Etudes Avant vente,

Etudes et suivi MO

Gestion de planning,

Management des équipes technique

Veille technologique

rédaction DOE, plan



Mise en serice système IPTV et sreaming

Mise en service infrastructure Visioconférence



Certifications et formations :



Programmation Crestron Niveau 3

Certification Designer et Ingénieur DigitalMedia

Formation IPTV EONA / ANEVIA

Certification Autocad

Certification Polycom

DANTE

BLU LINK

BIAMP VOIP

SYMETRIX



Quelques réalisations récentes significative :



- FOUR SEASONS Megève

- SNCF Tour INCITY

- Parc OL Auditorium, salle de Presse, Salle du conseil

- Batiment Greener sur Grenoble.....



