Raphael MAURICE

Commercial depuis 13 ans, mon expérience s'est forgée en négociant avec des clients variés et en m'adaptant à leurs besoins spécifiques.

La découverte, l'écoute et la satisfaction définissent ma démarche de conquête et de fidélisation client.

Passionné par la vente et investi dans mon suivi client, développer ma technique de vente est mon objectif permanent.

En recherche active d'un poste de commercial sur le secteur 77.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Négociation commerciale

Gestion commerciale

Techniques de vente