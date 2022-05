Raphaël MAUS

L’ensemble des activités exercées dans le domaine de la communication, de l’événementiel, de l’impression et l’affichage grand format m’ont permis d’utiliser et de développer mes compétences spécifiques :

- Mon sens du relationnel

- Ma capacité d’écoute

- Ma compréhension des spécificités du projet et l’adhésion à ses objectifs

- Le Management d’équipes

- L’expertise et le suivi terrain

- Le conseil en communication

- L’écriture de recommandations événementielles



Maîtrise du Pack Office : Word / Excel / Powerpoint

Internet - Outlook



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Marketing

Publicité

Evénementiel

Événementiel sportif

Recommandations d'actions

Communication événementielle

Community management