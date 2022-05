Raphaël Mayeux – Paris



Directeur associé d’Unicoach,

Fondateur Le Ki Dojo

Créateur de l’Institut Ecosport



Raphaël est consultant, coach, formateur, enseignant et facilitateur en énergie humaine.



Il accompagne les personnes, les équipes et les organisations dans la réussite de leurs objectifs de mieux être, d'amélioration de la performance et de transitions à forts enjeux.

Sa démarche interdisciplinaire et intégrative l'amène à proposer des prestations innovantes, sur des thématiques sensibles et dans des situations parfois complexes.

Il conçoit et anime des Espaces et des programmes de transformation individuels et collectifs depuis 15 ans dans des Écosystèmes très variés : Grands groupes internationaux; PME; Start-Up; Institutions; Associations; Sport professionnel…

Il est particulièrement inspiré par les approches issues des Neurosciences, de la psychologie positive et du coaching génératif de Robert Dilts ainsi que des méthodes de transformation organique et agile, notamment l’Apréciative Inquiry de David Cooperider, la théorie U d’Otto Scharmer, la Vision Intégrale de Ken Wilber et la Spirale Dynamique de Graves.

Il intervient également comme formateur et superviseur à l’École supérieure de coaching et anime des séminaires de leadership à l’ESSEC.



Mes compétences :

Aïkido

Coaching

Coaching sportif

Communication

Écologie

Leadership

Management

Média

Média training

Motivation

Performance

Team building

Training

Training management

Ressources humaines

Formation