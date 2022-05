Raphael MBOUNGUEN KENANG

Je me nomme MBOUNGUEN KENANG RAPHAEL né en juillet 1993 de nationalité camerounaise, ingenieur polytechnicien en Génie Mécanique(diplôme promu pour juin 2015) de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. J'ai des connaissances assez pointues dans plusieurs domaines de l’ingénierie. Je jouis d'une expérience professionnelle convenable à partir de mes stages académiques dans divers milieux professionnels. Je suis un jeune dynamique,bilingue(francais-anglais)entreprenant ,dévoué et acharné au travail ayant des aptitudes dans le travail en équipe; je dispose d'une capacité intellectuelle, des connaissances et des compétences indéniables pour mener à bon port tout ce que je suis appelé à réaliser. j'ai deja conçu et réalisé plusieurs projets qui sont plus détaillés dans le résume de mon CV. Je crois donc que je suis une personne indiquée pouvant répondre aux attentes de l’ingénieur de la part d'un employeur.



Mes compétences :

Java

C Programming Language

children DESIGN

Solidworks

Robotics

ROBOT

RDM

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Electrotechnology

Database Management

CNC

CAD/CAM > CAD

C++

Autocad

Adobe Photoshop

3D Studio Max