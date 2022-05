Raphael MEDARD

Bonjour,



Je me présente Raphaël Medard, j'ai 22 ans et je possède le permis B ainsi qu'un véhicule personnel. Dans la vie active depuis plus de 2 et demi, je possède une carrière très hétéroclite, néanmoins cela m'a permis d'accumuler de l'expérience en vente et dans plusieurs secteurs d'activité. La Ponctualité, la rigueur et la pugnacité, sont mes valeurs, elles me permettent de pouvoir être adaptable et flexible dans un environnement et d'accomplir les objectifs donnés.



Passez une agréable journée. A bientôt.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Techniques de vente

Prospection commerciale

Reporting