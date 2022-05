Raphael MENARD

Déjà 20 années d expérience commerciale et toujours aussi jeune et motivé. Eh oui, j aime mon métier car le contact client est nécessaire à mon épanouissement.

J aime cette double casquette du négociateur-vendeur mais aussi de conseiller expert.

Rompu aux techniques de ventes auprès de clients très divers, je suis rôdé à la prospection, prescription, négociation, vente, réponse aux appels d offres, établissement de devis, reporting de qualité, relance et phoning.









Mes compétences :

Prescriptions

Formation continue

Réalisation de devis

Conseil technique

Relevés de mesure

Veille concurrentielle

Animation d'équipe

Réponse aux appels d'offres

Animation commerciale

Prospection de clients

Reporting

Négociation commerciale