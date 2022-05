Raphael METOIS

Dynamique et curieux, je suis un jeune diplômé en photonique à l'ENSSAT (École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie) et je suis actuellement en recherche d'emploi. Mes domaines de prédilection sont les fibres optiques, la physique des lasers et la télécommunication.



Mes compétences :

Fibres optiques

C Programming Language

Physique du laser

LabVIEW

Matlab

Optique géométrique

Microscopie optique

Interfacage

Python

Optique

Laser

Optoélectronique

Photonique