Raphaël MÉTRAL-CHARVET

Animé par le sens du contact depuis mon entrée dans le groupe Auchan, je m'épanouis aujourd'hui pleinement en tant que chargé de clientèle.

J'ai à cœur de proposer des solutions commerciales adaptées aux différentes configurations et besoins de mes points de vente.

Je m'évertue à instaurer un climat de confiance, tant auprès de mes clients que de ma hiérarchie, en mettant un point d'honneur à tenir mes engagements.

Ces valeurs qui me sont essentielles représentent, selon moi, la base d'une relation commerciale durable au sein de laquelle personne ne se sent lésé ou trahi, chacun y trouvant son compte et un intérêt de travailler ensemble.



Mes compétences :

Management commercial

Gestion des ressources humaines

Implantation Commerciale

Négociation commerciale

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Merchandising