Raphaël MICOUD

Formations (Lycée 1er et Terminale Option et spécialité) :

Terminale S option SVT spécialité Physique-chimie + Bac S 2017 mention Assez bien





Activités professionnelles :

Aucune activité professionnelle



Stage :

Stage effectué en 3ème dans l’entreprise FIA, pour observer le métier d’estampeur/graveur



Bénévolat :

Encore aucun à ce jour mais envisageable dans un futur proche



Loisirs (capacités particulière, diplômes sportifs compétitions…) :

- Passer du temps avec mes proches/ ami(e)s/ collègues

- Apprendre

- Lire (de temps en temps)

- Prendre du temps pour me retrouver et faire le point sur ma situation

- Ecouter de la musique (aussi bien années 80 que des musique modernes mais les meilleurs sont les grands classiques tel Chopin, Camille Saint-Saëns, Beethoven, Bizet, Offenbach)



Lecture :

« La bible satanique » d’Anton LaVey

« La Recherche » Revue mensuel scientifique

« Les dossiers de Science & Univers » Revue Trimestriel scientifique

« Le beau livre de la Physique » de Clifford A.Pickover

« Le beau livre des Maths » de Clifford A.Pickover

« Médée » de Corneille, de Max Rouquette, de Jean Anouilh

« Claude Gueux » de Victor Hugo

« Le bonheur dans le crime » de Jules Barbey d'Aurévilly

« Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants » de Mathias Enard

« Macbeth » de Shakespeare