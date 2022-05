Raphaël MIUZZO

Après plus de 15 ans, j'ai acquis une solide expérience dans l'atteinte de résultats.

La culture CA, marge ou encore résultat exploitation font partis de mon quotidien et mon objectif est de trouver des solutions pour les atteindre.

La vente BtoB est mon domaine d'expertise.



Garant du chiffre d’affaires de la société. J'encadre et je suis le relais des chefs des ventes, qui eux même encadrent les commerciaux.

Je reste très actif sur le terrain afin d'apporter en permanence des solutions aux différentes équipes et de motiver la force de vente.



L'objectif est d'exploiter les capacités de mes équipes, révéler le meilleur de chaque vendeur, remonter le moral de mes troupes, dans un objectif de perfectionnement.



Mes compétences :

Langages HTML

Vente

Ressources humaines