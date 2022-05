Je suis jeune diplômé d'un BTS Bâtiment à la recherche d'une société capable de me former et dans laquelle je pourrais mettre à profit mes connaissances et où je pourrais acquérir de nouvelles compétences me permettant ainsi d'évoluer par la suite à un poste tel que chef de chantier ou conducteur de travaux.



Mes compétences :

Lecture de plan

Béton armé

Maçonnerie

Topographie

DAO

Construction