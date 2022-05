Raphael MORVAN

Chez Coffee&Cie, nous célébrons depuis toujours l’épanouissement et la joie de vivre sainement !



Créer un concept global, novateur, efficace et exclusif, qui peut vraiment faire une différence dans votre vie, est notre passion. Nous ne vendons pas un produit, nous vous accompagnons à adopter une hygiène de vie saine, naturelle et durable.



Parce qu’une vie saine va au-delà de la simple forme physique, nous nous sommes engagés à promouvoir les bienfaits de nos produits qui contiennent uniquement des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, assemblés et conservés avec une qualité optimale dans le plus grand respect de l’environnement.



Nous avons créé des mélanges exclusifs de thés, infusions, plantes, rooibos ,cafés et boosters d’huiles essentielles pour vous permettre d’atteindre vos objectifs santés et bien-être.



Qui mieux qu’un conseiller Coffee&Cie Wellness peut vous guider dans cette démarche depuis le confort de votre domicile en toute facilité, en toute confiance, et en toute sécurité ?



Être Coffee&Cie Wellness, c’est un état d’esprit, c’est un mode de vie :



• Osez IMAGINER

• Osez CHANGER

• Osez SE DÉPASSER

• Osez RÉALISER SES RÊVES



Nous croyons en notre projet

Nous avons confiance en nos produits

Nous sommes fiers de notre réseau de distribution

(Leaders, Managers, Coachs et Conseillers(ères))





Nous sommes le No 1 de la phyto-aromathérapie en Europe en marketing relationnel.



Notre activité de marketing relationnel nous permet un développement exceptionnel depuis presque 5 ans déjà !





Adhérent à la FVD (Fédération de la Vente Directe), nous recherchons des leaders de réseaux en France avec un développement à l’International.



De 1992 et ce jusqu'à mars 2012 au sein du groupe Bertelsmann, j'ai occupé différentes fonctions commerciales puis managériales en France et à l'étranger :





> Expérience professionnelle



Depuis 2005 : Directeur Commercial France Loisirs Suisse SA Direct Group France : Bertelsmann



Etudes:



2011 - 2012 : Ecole supérieure de Commerce IPAC Annecy





Diplômes :

- MBA Management du Développement Commercial



Mes compétences :

Empowerment

Recrutement

Vente à domicile

Vente directe

Coaching

Sourcing

Direction commerciale

Vente aux particuliers

Direction des ventes

Direction Générale

Stratégie commerciale