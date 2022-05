Raphaël MOYON

Coordinateur QHSE sur le site Exxonmobil (SEVESO II) Notre Dame de Gravenchon (Seine-Maritime) de 1999 à 2013



Coordinateur sur site Seveso II, zone nucléaire Areva de juin 2016/janvier 2018



Activités de base et specifiques en RESSOURCES HUMAINES ;



- Concevoir et piloter les operations liées a la gestion des emplois et des compétences,

- Controler la conformité d'application des obligations légales er règlementaires et mettre en place les actions appropriées,

- Elaborer la politique de management des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la structure et définir les plans d'action,

- Elaborer ou faire évoluer les procédures, les supports de suivi et de gestion du personnel de la structure,

- Organiser la concertation et le dialogue social avec les membres du personnel ou leurs représentants,

- Diriger un service une structure,

- Superviser la gestion administrative du personnel,

- Coordonner les activités de gestion du personnel et conseiller les responsables de service,

- Mettre en oeuvre les mesures règlementaires liées au droit du travail (exercice syndical, procédures disciplinaires, de licenciement......),

- Réaliser des enquêtes sur les conditions de travail, le climat social, rémunérations, études sur les postes de travail et les compétences, référentiels emplois, compétences, formation.

- Suivre le budget RH de la structure, analyser les écarts et mettre en place les mesures correctives,

- Participer à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise,

- Droit du travail,

- Gestion budgétaire,

- Gestion des ressources humaines,

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC,

- Technique de management,

- Technique du dialogue social.



Controler ou réaliser des opérations de gestion des ressources humaines :



- Constitution et gestion du fichier du personnel,

- Gestion adlinistrative du temps de travail,

- Gestion de la paie,

- Gestion des carrieres,

- Gestion des dossiers individuelles de salariés (congés, médecine du travail....),



Piloter des actions de ressources humaines :



- Administration du personnel,

- Conditions de travail,

- Conduite du changement,

- Démarche qualité

- Evolution du système d'information RH,

- Formation,

- Mobilité, reclassement,

- Recrutement,

- Rémunération.



Activités de base et spécifiques Qualité Sécurité Hygiène et Environnement :



- Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions hygiène, sécurité, environnement,

- Elaborer ou faire évoluer les référentiels, procédures et consignes hygiène, sécurité et environnement et controler leurs conformités d'application,

- Identifier et former à la démarche hygiène, sécurité et environnement et à la prévention des risques,

- Suivre et controler la conformité règlementaire, fonctionnelle ou de mise en oeuvre des produits, procédés, installations et équipements,

- Suivre, analyser les données hygiène, sécurité, environnement et determiner les évolutions, améliorations,

- Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance,

- Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une structure,

- Délivrer des autorisations d'activités et déterminer leurs modalités d'exécution (port d'équipement spécial, habilitation, permis de feu, permis electrique, permis à froid),

- Elaborer des modèles théoriques, des scénarios d'incidents, d'accidents,

- Informer des publics, des institutionnels sur l'activité et les données hygiène, sécurité et environnement d'un site,

- Ergonomie,

- Conduite de projet,

- Gestion budgétaire,

- Toxicologie,

- Technique de management,

- Technique d'audit,

- Methodes d'analyse de risques.



Environnement de travail :



- PME, PMI tous secteurs d'activités,

- Chimie,

- Petrochimie,

- Site SEVESO II,

- Site pharmaceutique,

- Site industriel,

- Nucléaire.



Mes compétences :

Informatique

Planification

Procédure d'audit et de contrôle interne

Animation d'équipe

MASE

HSE

ACVS

Plan de preventions

Gestion du matériel et du stock

Gestion du parc automobile

Responsable installation portuaire

Responsable Développement logiciel DVM Experion

Responsable développement logiciel Intouch

Responsable développement logiciel Nedap AEOS

Responsable développement logiciel Gallagher

Responsable recrutement

Responsable Protection Physique

Responsable développement logiciel Orep

Formation Pr1 option CC

Formation HoBo

Formation gestion des conflits

Formation MO (mécanique)

Formation SST

Formation ESI

Formation EPI

Formation RC1 RC2

Évaluation des risques