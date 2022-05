30 ans de gestion financière d'entreprise et des projets avec les bailleurs internationaux dont la Banque Mondiale, BAD. Objectifs : consultance en matière d'évaluation et des gestion des projets de developpement et sociaux



Mes compétences :

Analyste financier

Audits

Evaluation des Projets

Évaluation des projets d'investissement

Gestionnaire

Investissement