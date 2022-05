Raphaël MULLER

Actuellement apprenti en alternance en Génie Industriel et Maintenance à l'IUT Louis Pasteur à Michelin à Karlsruhe, mon objectif professionnel est de devenir ingénieur dans le secteur de l'automobile et plus particulièrement dans la conception.

Je suis ouvert à toute opportunité dans le cadre de ma formation, je suis joignable via mon adresse mail et je suis très mobile.



Mes compétences :

Créativité

Organisation du travail

Rigueur

Persévérance

Organisation d'évènements

Adaptabilité

Autonomie

Solidworks

Microsoft Office Suite : Word ; PowerPoint ; Excel

C Programming Language

Mécanique

Electronique