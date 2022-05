Raphael MUNCH

Je suis Raphaël MUNCH, passionné de sport, de football et de rugby Mes rêves sportifs sont remplis des exploits du Football Anglais des années 80 et de l'équipe de France de Rugby emmenée par Jean Pierre Rives Ces pans de l'histoire footballistique et rugbystique représentent les vraies valeurs du sport fondées sur la solidarité, la vaillance, le talent, l'estime du maillot et de ses couleurs.

Près de deux siècles après la naissance du Rugby dans l'Angleterre Victorienne, je relève le défi de créer ma propre marque de Rugbywear .Cette marque est le lien entre mes passions, le sport et les valeurs qu'il incarne à mes yeux.



Vous trouverez un lien vers notre page facebook. Cette page présente quelques modèles de notre collection Spring-Summer 2014.

Notre marque, HIGHBURY LONDON est à la recherche d'un partenaire commercial d'envergure qui soit en mesure de distribuer notre collection sur l'ensemble du territoire.



Mes compétences :

Voir lien Facebook ci-contre

Autodidacte. Création de collection de Polos.