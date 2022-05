Raphaël MURCIA

Manager en Finance et fiscalité locale et intercommunalité depuis 2009, j'interviens auprés des collectivités locales afin d'accompagner les élus et services dans le développement et la gestion de leur territoire.



Mon rôle est d'apporter expertise et conseil auprés des acteurs du secteur public local pour accompagner la définition et la mise en oeuvre de stratégies financières et fiscales principalement.



A ce titre, j'interviens notamment dans le cadre du Club Finances de la Gazette des communes et assure le rôle de référent national au sein de KPMG Secteur Public pour le suivi des réformes fiscales et des Lois de Finances.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Expertise technique

Gestion de projet

Formation / animation