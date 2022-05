Bonjour je suis Raphaël, médium, astrologue et cartomancien. Mon maître mot : SINCÉRITÉ. J'aile pouvoir, au travers de nos échanges, vous éclaircir et vous aider à prendre les meilleurs décisions. Je respecte le libre arbitre de chacun, mais sais avec pertinence, répondre aux demandes que vous avez. Passé à la télé, ayant parcouru de nombreux salon, je pratique la voyance également par téléphone et á mon cabinet situé sur perpignan.