Raphael Ngoma TSASA

Personal Profile

A committed and motivated individual who is able to work effectively alone or as part of a team. Possesses a wide knowledge of IT skills. Has the ability to learn new skills fast and continually learn when the opportunity arises. A good experience in Sale, Administration and finance. Fluent in French and English; good understanding of Portuguese and also some other language from Africa (Kikongo, Lingala, Swahili). I have good communication skills and I worked as Radio Broadcaster in Belgium from 1994-1995: Skyrock Couvin and Nostalgie.



La seule bonne présentation que je peux faire de moi meme est que je suis un vrai séducteur et malgré mes cinquante ans que je ne fais pas, comparativement a mon physique, je fais jeune. Il me semble que depuis le 12/05 dernier, j'ai rajeuni de 20 ans. Je suis un bon dirigeant et plein d'initiatives. Malheureusement je manque le coup de pousse, a part ma tete que je concerve tres bien.



Mes compétences :

Finance

fundraising

Management

Networking