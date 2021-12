Fort d'une expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité et dans le domaine militaire, ainsi que d'un master 2 spécialisé dans ces matières, Je propose mes compétences de conseiller juridique pour les questions relatives à la Défense et la sécurité intérieure, notamment :

- la protection fonctionnelle (auprès de la Police, de la Gendarmerie, des SDIS)

- Le conseil aux agents (ADS) et entreprises de sécurité privée (gardiennage,surveillance)