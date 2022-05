Raphaël PABOU

Actuellement en formation par apprentissage d'ingénieur, je développe mes connaissances et capacités au sein de Thales C&S. Principales missions: Développement d'applications Android et gestion de projet à envergure moyenne (15 personnes).

Qualités: Esprit de synthèse, bon relationnel, envie de découverte. Langue étrangère: Anglais.



Mes compétences :

Python Programming

HTML5

Cascading Style Sheets

Android

Microsoft Office

Matlab

Java FX

Java

ECLiPSe

C Programming Language

JQuery

AngularJS

JavaScript