Raphael PAPIN

Ingénieur prévention dommages aux biens:

Audit externe et Gestion de projet relatifs à la prévention des dommages aux biens et de la perte d'exploitation liée à l’incendie, au bris de machine et aux catastrophes naturelles sur les sites industriels des grands groupes internationaux.(ArcelorMittal,; Smurfit Kappa; Veolia, Renault, Thales, Italcementi, FIAT, LVMH, Carrefour…)



De formation :

Ingénieur Généraliste Arts et métiers (options Gestion de production, gestion de projet).



Master recherche en sciences de Gestion au CNAM (option Systèmes d'informations, gestion industrielle)



Mes compétences :

Prévention des Risques Industriels

Assurance

Ingénieur