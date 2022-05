Raphael PARRA

 Métiers

• Maîtrise fonctionnelle de la Gestion de Fonds, Gestion Collective Classique et Alternative

• Titres, OPCVM & SICAV de droits Français, Belge & Luxembourgeois – FCP – SCPI

• Produits Dérivés & OTC, SWAP, Options, Futures sur Devises, sur Actions et sur Indices

• Instruments de taux : Prêts/Emprunts, Obligations, TCN, OAT, CD

• Valorisation de Fonds et de Portefeuilles Titres, Calcul de Performance

• Process de Gestion, Reporting Client Banque Privée, en Gestion sous Mandats, Conseillée et Libre



 Pilotage de Projets

• Mise en Place de la Gouvernance Projet, identification des intervenants et définition des rôles

• Planification des tâches et suivi de Budgets, analyse des enjeux et respect des délais

• Reporting périodiques sur l'état d'avancement et problèmes rencontrés

• Analyse des Besoins, interface entre la branche Métier et la DSI

• Rédaction et validation des spécifications fonctionnelles et techniques, suivi des développements

• Définitions des plans de tests, qualifications fonctionnelles et techniques, validation des développements jusqu’à la mise en production

• Encadrement d'équipes techniques et fonctionnelles, accompagnement au changement

• Motiver et dynamiser les équipes pour maintenir l'intérêt commun et diffuser le niveau de communication nécessaire vers les différents intervenants

• Analyse de cohérence avec les interdépendances, architecte Designer pour l'implémentation de Solutions





 Progiciel

• Acumen, FMS.next / Login - Profile

• DECALOG, GP3 / SUNGARD

• Corona, Minerva / Latent Zero

• SOLIAM / BSB

• JUMP / JUMP

• Tracker / NEXFI

• Global Actif / Taliance



 Autres

Word, Excel, PowerPoint, Reuters, Bloomberg, Telekurs (Six, VDF)



Mes compétences :

Asset management

Consultant

Développement

Finance

Finance de marché

Immobilier

Italien

Management

Organisation

SCPI