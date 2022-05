Raphael PETTAVINO

Approvisionneur rigoureux et très dynamique avec une expérience confirmée et

réussie à un poste de responsabilité dans une organisation internationale et multiculturelle. Ayant

une bonne communication et un excellent esprit d’équipe permettant de s’impliquer activement

dans un groupe de travail motivé.

Je recherche un poste d’Approvisionneur dans un Groupe de qualité et acteur majeur sur

son marché, cherchant un collaborateur aux performances individuelles et organisationnelles

avérées dans ses domaines de compétence.

vous pouvez me retrouver sur: https://youtu.be/fEvLbLDB_G8?list=PLmA0TaUC2EJvrVtz96-QIGIgZFVY9IaIk



Mes compétences :

Microsoft Office

Modélisation et Prévision de Ventes - FUTURMASTER

ERP - MINOS / ARGOLINE / AS400