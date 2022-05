Raphael PICAMOLES

2007 à aujourd'hui

Chef de projet web

IRM Agency (agence de communication interactive)- Asnières





Graphiste multimédia

AROUND THE WALL – Paris



Création du site internet.



2006

Dessinateur Autocad

PATERNOSTER – bureau d'étude en éléctricité – Croissy-sur-Seine



Mise à jour de plans sur Autocad.



2005 - 2006

graphiste 3D

PICAMOLES architecte D.P.L.G. - Paris



Modélisation en 3D à partir de plans d'éxecution (immeubles d'habitation, pavillions, aménagement de locaux commerciaux).

Mise à jour de plans sur Autocad.



2004 - 2005

Graphiste multimédia indépendant



Création de sites internet: festival de musique sacrée de l'Entre deux Mers, Aries, ...

Modélisation en 3D de décors en sous-traitance pour des parcs d'attractions: DisneyLand Paris, Walibi.



2001 - 2004

Co-fondateur, co-gérant, graphiste multimédia

ATLANTID CONCEPT – SARL au capital de 8000€ – Bordeaux



Création de sites internet: Syndicat viticol de l'Entre deux Mers, BetB événement, Tennis club de Lège Cap-Ferret, ...



1998 - 2000

Graphiste multimédia

BLACKFEET – Bordeaux



Projet interne de CD-ROM éducatif: Modélisation, rendu statique et animé en 3D de temples et de personnages grecs.

Création d'un CD-ROM en html pour la Lyonnaise des Eaux.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Autocad

Création

Création logos

Dreamweaver

E-mailing

Emailing

Flash

HTML

Illustration

Internet

Lightwave

Logos

Multimedia

Retouche Photos

Site internet