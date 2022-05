Fort de 5 années d'expérience en production horticole et titulaire d'un bac pro, je vous propose mes services.



Mes compétences :

Désherber

Rempotage d'annuelle et bisanuelle

Semis en plaque et en terrine

Bonne connaissance des fleurs des bulbes et des ar

Préparation des plantes pour le marcher

Plantation en jardinière et en massif

Bouturage de vivace

Préparation du sol a la fourche bêche

Division de vivace