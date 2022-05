Raphael PILLET

2002 - mars 2009 :

Chargé d'études d'exécution LGV EST, terrassement et réseaux (Ingerop)

Chef de projet maître d'Oeuvre aménagements urbains (Marseille, Cassis)en conception et réalisation (Ingerop)

Chef de projet Maître d'Oeuvre aménagements routiers (Fréjus, Cadarache...)en conception et réalisation (Ingerop)

Chef de projet Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'Etablissement Public d'Euroméditerranée (EPAEM) à Marseille, assistance technique réseaux, opérations de synthèse réseaux / aménagement de surface. (ingerop)



Avril 2009 - Juillet 2010

Responsable Département Infrastructure (BRACE Ingénierie)



Août 2010 - ...

Responsable Département Infrastructure (STRADA INGENIERIE



Mes compétences :

Aménagement urbain

Chef de projet

VRD