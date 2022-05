Raphaël PITRAU

Je travaille chez AKKA Technologies depuis le mois de Mars 2016. C'est une société d'Ingénierie et de Conseil en Technologies fondée en 1984 et comptant plus de 12 200 collaborateurs répartis dans 22 pays. Nous intervenons chez nos client sur tout le cycle de vie d'un produit, de la conception à la vie-série en passant par l'industrialisation. Nous sommes organisé en 7 Business Unit (ou Centre de Compétences).



Pour ma part, je suis Business Manager (ou Ingénieur d'Affaires) dans la Business Unit Process and Performance. Cette offre est organisée en 4 principaux métiers :

- Le management de la Supply Chain

- L'industrialisation et la gestion de la production

- Le management de la qualité

- L'amélioration continue



Mon rôle est de :

- Recruter et manager une équipe de consultants

- Développer mon portefeuille client

- Manager mon centre de profit



Que vous cherchez un partenaire pour sous-traiter une activité, que vous soyez à la recherche d'une opportunité de carrière ou que simplement vous souhaitez en savoir plus sur AKKA ou les métiers du conseil, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.