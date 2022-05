Raphael POTIN

Passionné par le monde industriel j'ai évolué pendant 14 années dans des domaines variés tel que la chimie , le textile technique , la mécanique au sein de services méthodes .



Ces expériences me permettent aujourd'hui de répondre avec rapidité et pertinence aux problématiques des sociétés .



Mon expertise et mes connaissances me permettent d'être au plus proche des besoins exprimés , mon expérience ainsi que mon réseau sont des atouts essentiels pour y répondre .



Mes compétences :

Conseil

Assistance technique industrielle

Relation clients

Sens du contact et de l'écoute

Lean manufacturing

PNL

Adaptation facile

Relation fournisseurs