Raphael RINGOT

Ayant travailler en tant que sous-traitant pour EDF et MASONEILAN pendant plus de deux ans j'ai développé des connaissances et des aptitudes . Le sérieux dont j'ai fais preuves m'a amené à occuper le poste de Chargé D'Affaire en Obsolescence robinetterie à l'UTO basé à Noisy-Le-Grand . Mon emploi en tant que Robinetier- instrumentiste nucléaire m'a beaucoup intéressé , ce domaine est pour moi une vocation innée

Actuellement en recherche active je souhaite mettre à profit ces qualités très rapidement .



Mes compétences :

Instrumentation

Robinetier