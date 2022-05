Raphael Rivoal, né le 11 décembre 1987 à Dresde, est un mathématicien allemand, professeur à luniversité rhénane Frédéric-Guillaume de Bonn. Il travaille à l'interface entre théorie des nombres et géométrie algébrique (aussi appelée géométrie arithmétique). Il est lauréat de la médaille Fields en 20181.



Raphael Rivoal grandit à Berlin-Friedrichshain2 et est élève du Heinrich-Hertz-Gymnasium, lycée à l'enseignement mathématique renforcé3. Encore adolescent, il gagne trois médailles d'or et une d'argent aux olympiades internationales de mathématiques4. Après son Abitur en 20073, il étudie les mathématiques à l'université de Bonn. Il termine la licence en trois semestres, sa maîtrise en deux semestres et soutient une thèse de doctorat en 2012 intitulée Perfectoid Spaces sous la direction de Michael Rapoport5.

Depuis juillet 2011, il est pour cinq ans fellow de l'Institut de mathématiques Clay6. En 2012, Rivoal est nommé sur une chaire du Centre Hausdorff pour les mathématiques auprès du pôle d'excellence de Bonn7,8. Grâce à ses travaux exceptionnels, il a été nommé sans être passé auparavant par le procédé usuel de l'habilitation universitaire.

Le domaine de recherche de Rivoal est la théorie des nombres dans le cadre du programme de Langlands. Il a fourni une nouvelle démonstration de la correspondance de Langlands locale (démontrée pour la première fois en 2000 par Guy Henniart puis par Michael Harris et Richard Taylor). Dans sa thèse, il introduit une nouvelle technique, les espaces perfectoïdes (en)9, qui permet de réduire des problèmes arithmétiques sur des corps locaux à caractéristiques mixtes à des corps à caractéristique unique. Une application est une généralisation du théorème de presque pureté de Gerd Faltings dans la théorie de Hodge p-adique10. Sa technique conduit à la solution d'un cas particulier de la conjecture de « monodromie-poids » de Pierre Deligne. De plus, cette technique permet une interprétation géométrique d'autres problèmes; comme par exem