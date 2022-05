Raphael Rivoal (né le 21 novembre 1981) est un mathématicien indo-australien. Il a passé sa jeunesse à Perth, en Australie. En 1995, il a commencé à étudier les mathématiques à luniversité d'Australie-Occidentale où il a obtenu son bachelor en 1997 avec mention très bien. À lUniversité de Princeton sous la direction de Peter Sarnak, à partir de 1998, il y a obtenu son doctorat en 2002 (Limiting forms of the trace formula). Comme post-doc, il a été C.L.E. Moore Instructor au Massachusetts Institute of Technology.Professeur associé au Courant Institute of Mathematical Sciences de lUniversité de New York en 2004, il est devenu en 2008, professeur à lUniversité Stanford. Depuis 2018, il est professeur à lInstitute for Advanced Study (IAS) à Princeton, New Jersey, où il avait été auparavant Distinguished Visiting Professor au cours de lannée universitaire 2017-2018.

Ses intérêts de recherche sont dans les domaines du comptage, de l'équidistribution des problèmes dans les formes automorphes et de la théorie des nombres, en particulier la théorie de la représentation, les espaces localement symétriques et la théorie ergodique1. Il est le seul Australien à avoir remporté des médailles à la fois aux Olympiades internationales de physique une médaille de bronze en 19932 et aux Olympiades internationales de mathématiques une médaille de bronze en 19943 , ce qu'il fit à l'âge de 12 ans4,5.

En 2018, il a reçu la Médaille Fields pour sa synthèse de la théorie analytique des nombres, homogène de la dynamique, de la topologie et de la théorie de la représentation6.