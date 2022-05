Raphaël ROCH

Fort d’une expérience de 13 ans, d’abord comme Commercial puis comme Responsable Commercial d’une agence d’un groupe de presse publicitaire, avant de prendre la direction d’un restaurant pendant 6 ans, je suis un homme de terrain, déterminé et conquérant pour atteindre mes objectifs. Le succès que j’ai rencontré durant ces années a été le fruit de ma capacité à m’adapter à différents contextes. Le bon contact que j’entretiens avec ma clientèle, la disponibilité dont je fais preuve et mon implication à les satisfaire me permettent de développer une relation de confiance avec eux basée sur la rigueur de mon travail. Reconnu pour mes compétences managériales, j’ai le souci du bien-être et du succès de mon équipe.