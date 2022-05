Raphael RODRIGUES

Actuellement étudiant en “Études Européennes : Spécialité Communication Stratégique et Relations Publiques”, au sein du Centre Européen Universitaire (Université de Lorraine), je suis formé en « Communication : Spécialité Journalisme » par l’UNESP (Universidade Estadual Paulista), au Brésil, avec un an d’échange linguistique en Espagne (à l’Université de Séville et de La Corogne). J’ai des expériences en journalisme, relations publiques, relations presse, photographe, en plus de la maîtrise des outils d’édition de photographie, audio et vidéo et pack Office. Avec un grand intérêt pour différentes cultures et langues, je parle couramment portugais, espagnol et français, j’ai une bonne connaissance en anglais et des bases en polonais.



Mes compétences :

Pack Office

WordPress

Sound Forge

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

html./css.

Power Sound Editor

Adobe Audition

Vegas Movie Studio

Final Cut

Free Audio Editor

Traduction

Photographie

Audacity