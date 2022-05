Raphael RONCEN

Agent de joueurs depuis 10 ans, après une carrière de joueur, principalement à l’étranger (Suisse, Belgique, Portugal, Luxembourg) en 1ere et 2ème divison.



Je suis titulaire de la licence d’agent en France délivrée par la FFF et par la FFBB.



Outre mon travail quotidien auprès des joueurs que nous représentons, et pour compléter notre excellent réseau national, je me suis attelé à développer un réseau européen, voire mondial, grâce à mes contacts créés lors de ma carrière de joueur.



Ma force est :

- ma connaissance du métier, en tant qu'ancien joueur

- mon réseau national et international

- ma maitrise du droit des contrats en matière sportive, avec un service juridique à l'appui



N'hésitez pas à me contacter si vous cherchez à développer votre réseau en permanence ou si en tant que joueur professionnel vous avez besoin de plus d'information.





Player's agent for 10 years, former professional player, mainly abroad (Switzerland, Belgium, Portugal, Luxembourg) in the first and second division.



I am a licences football agent through the FFF



In addition to my daily work with the players that we represent, and to complete our excellent national network, I have set out to develop a European and worldwide network, through my contacts created during my career.



My strengths are:

- My knowledge of football, as a former player

- My national and international network

- My mastery of contract law in sport, with support of legal department



Do not hesitate to contact me if, like me, you are looking to develop your network, or as a professional player you need more information.



Mes compétences :

Management

Sport

Droit du sport